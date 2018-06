Berlin (AFP) Wer in einem Unternehmen oder Privathaushalt einen Minijob hat, sollte unbedingt seinen Arbeitsvertrag überprüfen, bevor der allgemeine gesetzliche Mindestlohn von 8,50 pro Stunde am 1. Januar in Kraft tritt. Ab Januar kann ein Minijobber nur noch rund 52 Stunden pro Monat - 13 Stunden pro Woche - arbeiten, wenn er 8,50 Euro Stundenlohn bekommt, rechnete am Dienstag der Bund der Steuerzahler vor. Arbeitet er mehr und überschreitet damit die Geringfügigkeitsgrenze von 450 Euro im Monat, dann geht der Status als Minijobber verloren.

