Brüssel (AFP) Die Nato unterstützt fortan die Ukraine bei der Modernisierung ihres Militärs. Vier auf dem Nato-Gipfel in Wales beschlossene Treuhandfonds und dazugehörige Projekte seien nun "einsatzbereit", erklärte die Allianz nach einem Treffen der Nato-Ukraine-Kommission am Dienstag in Brüssel. Kiew erhält Geld insbesondere für die Modernisierung von Kommunikation, Logistik, Cyber-Abwehr und der Versorgen von verletzen Soldaten.

