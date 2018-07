Berlin (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat den "erfolgreichen" Verlauf der Parlamentswahl in der Republik Moldau gewürdigt und zu weiteren Reformen aufgerufen. "Mit den erfolgreich verlaufenen Wahlen haben die politisch Verantwortlichen in Chisinau nun die historische Chance, den vor Jahren eingeschlagenen Reformweg konsequent fortzusetzen", erklärte Steinmeier laut einer Mitteilung seines Berliner Ministeriums am Dienstag am Rande des Nato-Außenministerrats in Brüssel. Er sprach sich dagegen aus, Moldau zu einer Entscheidung zwischen Russland und Europa zu zwingen.

