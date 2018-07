Berlin (AFP) Die Piloten bei der Lufthansa haben ihren Streik in der Nacht zum Dienstag auf Langstreckenflüge ausgeweitet. Der Ausstand, der am Montag bereits Kurz- und Mittelstreckenverbindungen betroffen hatte, soll bis Dienstag um Mitternacht dauern. Die größte deutsche Fluggesellschaft strich wegen des Ausstands insgesamt 1350 Flüge und will damit mehr als 50 Prozent der Flugverbindungen aufrechterhalten. Im Internet veröffentlichte die Lufthansa eine Liste aller gestrichenen Flüge.

