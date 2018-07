Edmonton (SID) - Eishockey-Nationalspieler Tobias Rieder hat auch sein zweites Duell mit Leon Draisaitl in der nordamerikanischen Profiliga NHL gewonnen. Der 21-jährige Rieder führte seine Arizona Coyotes zu einem 5:2 bei den Edmonton Oilers. Mit seinen Saisontoren Nummer drei und vier zum zwischenzeitlichen 2:1 brachte Rieder die Gäste im zweiten Drittel auf die Siegerstraße.

Dem Landshuter gelangen beide Treffer in Unterzahl binnen 58 Sekunden. Mit dem Sieg entschied Arizona auch die dritte Begegnung mit Edmonton in der laufenden Spielzeit für sich, im ersten Duell am 15. Oktober hatte Rieder noch nicht im Aufgebot der Coyotes gestanden.

Für Arizona, in der Pacific Division mit 23 Punkten Vorletzter vor den Oilers, war es der zehnte Saisonsieg. Edmonton ist mit 16 Punkten nach wie vor das Schlusslicht der Liga.