Luxemburg (AFP) Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat Italien und Griechenland zu Zwangsgeldern in zweistelliger Millionenhöhe verurteilt, weil sie frühere Urteile zur Beseitigung wilder Müllkippen ignorierten. Demnach muss Italien 40 Millionen Euro und Griechenland zehn Millionen Euro zahlen, wie der Gerichtshof in zwei am Dienstag verkündeten Urteilen entschied. Zudem drohen Italien für jedes Halbjahr an weiteren Verzögerungen Zwangsgelder von 42,8 Millionen Euro; für Griechenland sind es mehr als 14 Millionen Euro pro Halbjahr.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.