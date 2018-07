Paris (AFP) Erstmals wird im Eiffelturm in Paris einer der Extrem-Wettbewerbe im Treppenlaufen stattfinden: Die 1665 Stufen im Wahrzeichen der französischen Hauptstadt sollen die Läufer am 20. März hinaufstürmen, wie die Organisatoren am Dienstag mitteilten. Sie rechnen mit einem Rekord von unter zehn Minuten. "Hier werden die Läufer an der freien Luft sein, im Außenbereich", hob Organisator Jean-Charles Perrin hervor, um den Unterschied zu anderen Treppenläufen weltweit in Hochhäusern wie dem Empire State Building in New York deutlich zu machen.

