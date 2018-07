Paris (AFP) Der französische Filmstar Alain Delon hat am Montag einen Teil seiner Waffensammlung versteigert und sich unter anderem von einem berühmten Winchester-Gewehr getrennt. Die Winchester 1894, die Delon einst von der Hollywood-Legende Steve McQueen geschenkt bekommen hatte, wechselte am Abend für 19.000 Euro den Besitzer - deutlich mehr als der geschätzte Wert von 3000 Euro. McQueen hatte die Winchester in seiner Rolle als Josh Randall in der Fernsehserie "Josh / Der Kopfgeldjäger" benutzt.

