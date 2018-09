São Paulo (SID) - Das brasilianische Fußball-Idol Pelé hat die Intensivstation des Albert-Einstein-Krankenhauses von São Paulo verlassen und macht bei seiner Genesung große Fortschritte. Es gebe bei der Nierenbehandlung keine medizinischen Komplikationen, der 74-Jährige könne inzwischen selbständig laufen, teilte die Klinik am Dienstag mit.

"Dem Patienten Edson Arantes do Nascimento (Pelé) geht es gut, es gibt keine Probleme. Er kann in seinem Zimmer auf und ab gehen. Eine Wiederaufnahme der Dialyse war nicht notwendig", hieß es im Bulletin des Hospitals.

Beim dreimaligen Weltmeister war am 24. November im Rahmen einer Routine-Untersuchung nach einer Nierenstein-Operation eine schwere Harnwegsinfektion festgestellt worden. Bereits Mitte November war Pelé wegen Magenproblemen in die Klinik in São Paulo eingeliefert worden. Anschließend operierten die Ärzte ihn und entfernten mehrere Nierensteine.