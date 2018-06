Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 2. Dezember 2014:

49. Kalenderwoche

336. Tag des Jahres

Noch 29 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Schütze

Namenstag: Bibiana, Johannes, Luzius

HISTORISCHE DATEN

2013 - Mit dem Rückkauf der Anteile für die Berliner Wasserbetriebe setzt der Berliner Senat den Wunsch aus einem Volksentscheid um.

2004 - Die Europäische Union übernimmt offiziell das Kommando der internationalen Friedenstruppen in Bosnien-Herzegowina. Die 7000 Mann starke EUFOR löst die bisher von der NATO geführte SFOR ab.

1999 - Nordirland erhält nach 27 Jahren unter direkter britischer Herrschaft seine Autonomie wieder. Eine Regionalregierung aus protestantischen und katholischen Parteien nimmt die Arbeit auf.

1994 - Die Stadt Frankfurt/Main eröffnet als bundesweit erste Kommune in der City einen so genannten Gesundheitsraum, in dem sich schwerstabhängige Fixer unter hygienischen Bedingungen Rauschgift spritzen können.

1982 - In Salt Lake City (US-Bundesstaat Utah) setzt der amerikanische Herzchirurg William de Vries erstmals einem Menschen ein Kunstherz ein.

1971 - Zunächst sechs von später sieben Emiraten am Persischen Golf schließen sich zu den Vereinigten Arabischen Emiraten zusammen.

1959 - Die Staumauer von Malpasset bei Fréjus in Südfrankreich bricht. 421 Menschen kommen in der Flutwelle ums Leben.

1925 - Mehrere große deutsche Chemieunternehmen, unter ihnen Bayer, Agfa, Hoechst und BASF, fusionieren zur IG Farben (Interessengemeinschaft Farbenindustrie).

1804 - Napoleon Bonaparte krönt sich in der Pariser Kathedrale Notre-Dame selbst zum französischen Kaiser.

AUCH DAS NOCH

1985 - dpa meldet: Bis zur völligen Erschöpfung tanzt der 26-jährige Spanier Antonio Carlos Canas in Granada, um mit 154 Stunden und 44 Minuten Dauertanz einen neuen Weltrekord aufzustellen.

GEBURTSTAGE

1979 - Yvonne Catterfeld (35), deutsche Schauspielerin und Sängerin ("Für Dich")

1968 - Lucy Liu (46), amerikanische Schauspielerin ("Drei Engel für Charlie")

1944 - Botho Strauß (70), deutscher Schriftsteller ("Bekannte Gesichter, gemischte Gefühle")

1923 - Maria Callas, griechisch-amerikanische Opernsängerin, gest. 1977

1891 - Otto Dix, deutscher Maler ("Der Krieg"), gest. 1969

TODESTAGE

2004 - Kevin Coyne, britischer Bluessänger ("Live Rough and More"), geb. 1944

1814 - Marquis de Sade, französischer Schriftsteller ("Justine und Juliette"), geb. 1740