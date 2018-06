Orlando (SID) - Nach viermonatiger Verletzungspause steht Golf-Superstar Tiger Woods (38) vor seinem Comeback. Am Donnerstag wird der frühere Weltranglistenerste und 14-malige Major-Sieger nach langwierigen Rückenproblemen beim von ihm initiierten Charity-Einladungsturnier Hero World Challenge in Isleworth/Florida an den Start gehen. Es ist Woods' erster Auftritt nach der Verpflichtung von Chris Como als Schwungtrainer. Woods hatte seit der PGA Championship im August pausiert und 2014 insgesamt nur sieben Wettbewerbe betritten.