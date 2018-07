Tegucigalpa (AFP) In Honduras haben 2945 Menschen einen Weihnachtsbaum geformt - und damit einen neuen Weltrekord aufgestellt. Die beachtliche Menschenmenge ging am Montag auf dem Platz der Demokratie in der Hauptstadt Tegucigalpa in Tannenbaum-Position. Ein Vertreter vom Guinnessbuch der Rekorde bestätigte die neue Höchstleistung. Staatspräsident Juan Orlando Hernández nahm das Zertifikat entgegen und erklärte, der menschliche Tannenbaum sei "offiziell unglaublich". Den bisherigen Rekord hielt Thailand, wo sich vergangenes Jahr 852 Kinder zu einem Weihnachtsbaum zusammengefunden hatten.

