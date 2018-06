Bhopal (AFP) 30 Jahre nach der Katastrophe von Bhopal haben Überlebende und Aktivisten höhere Entschädigungen sowie die Beseitigung noch immer verbliebener verseuchter Böden gefordert. Bei einer Demonstration am Dienstag zum Gedenken an den schwersten Chemieunfall aller Zeiten verbrannten sie Strohpuppen, die den US-Konzern Dow Chemical darstellten, und hielten Fotos ihrer toten Angehörigen in die Höhe. Auf einem Schild mit der Aufschrift "Wir wollen Gerechtigkeit" war das Bild eines teilweise begrabenen toten Babys zu sehen, dem eine Hand Erde vom erstarrten Gesicht streicht.

