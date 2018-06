Grosseto (AFP) Im italienischen Grosseto ist am Dienstagmorgen der Prozess um den Untergang der "Costa Concordia" wiederaufgenommen worden. Erstmals soll der Kapitän des Kreuzfahrtschiffs, Francesco Schettino, vor Gericht aussagen. Der 54-Jährige muss sich wegen fahrlässiger Tötung in mehren Fällen, Verursachung von Umweltschäden und Verlassen eines Schiffs in Seenot verantworten, ihm drohen bis zu 25 Jahre Haft.

