Offenbach (dpa) - Tausende Trauergäste werden morgen in Osthessen zur Beisetzung von Tugce A. erwartet. Straßen werden gesperrt, wenn sich der Trauerzug nach einem Totengebet von Wächtersbach in ihre Geburtsstadt Bad Soden-Salmünster bewegt, wo der Leichnam auf dem Friedhof bestattet wird. Das Schicksal der jungen Frau bewegt - bei Mahnwachen und in den sozialen Netzwerken bekunden Menschen aus ganz Deutschland ihre Bewunderung für den Einsatz der Studentin. Sie soll versucht haben einen Streit zu schlichten und war niedergeschlagen worden. Sie erlag später ihren schweren Verletzungen.

