Leipzig (SID) - Nach Kugelstoß-Weltmeister David Storl (24) wechselt auch Diskuswerferin Nadine Müller (29) zur nächsten Saison zum SC DHfK Leipzig. Das gaben die Sachsen bekannt. Die ehemalige Vizeweltmeisterin ist damit der zweite prominente Neuzugang der Leipziger für das Jahr 2015, nachdem Storl vor gut drei Wochen seinen Wechsel von Chemnitz nach Leipzig bekannt gegeben hatte.

Müller, die die abgelaufene Saison wegen anhaltender Schmerzen in der Patellasehne vorzeitig hatte abbrechen müssen und bei der Europameisterschaft in Zürich nicht am Start war, bereitet sich gerade im Trainingslager in Südafrika auf die neue Saison vor. Bei der Weltmeisterschaft in Peking will die Olympia-Fünfte wieder in Top-Form sein.