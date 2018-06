Beirut (AFP) Eine Frau und ein Sohn des Anführers der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS), Abu Bakr al-Bagdadi, sind nach Angaben aus Sicherheitskreisen im Libanon gefasst worden. Der Militärgeheimdienst habe vor zehn Tagen eine von al-Bagdadis Frauen und einen gemeinsamen Sohn nahe der Grenzstadt Arsal mit gefälschten Papieren festgenommen, sagte ein Vertreter der libanesischen Sicherheitsdienste am Dienstag. Sie würden am Sitz des Militärgeheimdiensts in Jarse bei Beirut festgehalten und befragt.

