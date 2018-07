Milton Keynes (dpa) - Sebastian Vettel hat sich von seinem langjährigen Formel-1-Team Red Bull verabschiedet. Der künftige Ferrari-Pilot bekam stellvertretend von Teamchef Christian Horner und Design-Chef Adrian Newey unter anderem die kleine Modell-Ausgabe eines Bullen überreicht.

Zudem soll der Heppenheimer demnächst noch einen seiner Weltmeister-Wagen erhalten. "Die vergangenen sechs Jahre waren unglaublich", sagte Vettel in der Rennfabrik in Milton Keynes zum Abschied. "Was wir erreicht haben, die ganze Arbeit, die wir da reingesteckt haben, so viel Leidenschaft, so viel Hingabe, all das werde ich immer in meinem Herzen behalten." Newey fasste die Ära Vettel ergriffen zusammen: "Es war ein echtes Privileg." Vettel wurde mit Red Bull viermal Fahrer-Weltmeister. Bei Ferrari unterschrieb der 27-Jährige einen Vertrag über drei Jahre.

