Baden-Baden (dpa) - "Do They Know It's Christmas?" fragen Stars wie Campino, Peter Maffay und Jan Delay in der deutschen Version des Charity-Songs gegen Ebola. Die Fans beantworteten dies mit einem klaren Ja, kauften die Single und hievten sie damit direkt auf Platz eins der offiziellen deutschen Single-Charts. Die internationale Variante von Band Aid 30-Initiator Bob Geldof mit Musikern wie One Direction, Ellie Goulding und Ed Sheeran steht auf Platz drei.

