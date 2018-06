Rom (dpa) - Der Kapitän des Unglücksschiffs Costa Concordia will vor Gericht aussagen. Fast eineinhalb Jahre nach Beginn des strafrechtlichen Verfahrens in Grosseto steht heute die Vernehmung von Francesco Schettino an. Sein Mandant könne den Auftritt kaum erwarten, sagte einer seiner Anwälte laut Ansa. Schettino mus sich seit unter anderem wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht verantworten. Ihm wird vorgeworfen, das Schiff zu früh verlassen zu haben. Beim Unglück der Costa Concordia starben vor drei Jahren 32 Menschen.

