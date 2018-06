Stockholm (AFP) Im Streit über die schwedische Einwanderungspolitik hat eine kleine rechtsextreme Partei das skandinavische Land in eine Regierungskrise gestürzt. Die Schwedendemokraten kündigten am Dienstag an, jede Regierungsinitiative und jeden Haushaltsentwurf abzulehnen, wenn dadurch "Einwanderung auf dem heutigen Niveau unterstützt wird". Stattdessen stellten sich die Rechtspopulisten hinter den Budgetentwurf eines Bündnisses konservativer Parteien, über den am Mittwoch im Parlament abgestimmt werden soll.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.