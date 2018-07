Köln (SID) - Fabian Hambüchen richtet seine komplette Planung auf die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2016 aus. "Wichtig ist erst einmal, nach Rio zu kommen", sagte der Reck-Olympiazweite von London im hr-Fernsehen: "Aber wenn du da bist, willst du alles. Ich habe Bock, nochmal alles rauszuholen. In Rio bin ich knapp 29, da sollte aber nochmal alles gehen."

Um sich optimal vorbereiten zu können, sei er wieder zurück nach Hessen gezogen, sagte Hambüchen: "Ich studiere zwar weiter in Köln, aber wohne wieder in Wetzlar. Ich habe dort die besten Trainingsbedingungen. Wir werden super vom Olympiastützpunkt Hessen unterstützt." Seit Oktober 2012 studiert Hambüchen Sportmanagement und Sportkommunikation an der Deutschen Sporthochschule in Köln.