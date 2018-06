Büren (dpa) - Spaniens König kommt am zweiten Tag seines Deutschland-Besuchs heute nach Nordrhein-Westfalen. Felipe VI. besichtigt zunächst das spanische Staatsoberhaupt in Bielefeld ein Werk des Autozulieferers Gestamp und eröffnet ein Technologiezentrum. Das Unternehmen wurde von einem spanischen Investor übernommen. In Gütersloh trifft er sich dann zu einem privaten Mittagessen mit der Eigentümerfamilie Mohn, mit NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft und einer spanisch-deutschen Wirtschaftsdelegation.

