Prag (AFP) In Tschechien sind wegen eines heftigen Wintereinbruchs hunderte von Zügen steckengeblieben und rund 100.000 Reisende aufgehalten worden. Wie die Leitung der staatlichen Eisenbahn am Dienstag mitteilte, hatte es schon am Vortag Zugausfälle gegeben. Einige Passagiere mussten die Nacht in unbeheizten Zügen verbringen, am Dienstag gab es dann weitere Ausfälle wegen vereister Hochspannungsleitungen.

