Tunis (AFP) In Tunesien ist das erste seit der Revolution von 2011 gewählte Parlament zusammengekommen. Die Eröffnungssitzung am Dienstag leitete Alterspräsident Ali Ben Salem. Als er unter dem Beifall der Abgeordneten und zahlreichen Gäste seinen Platz einnahm, war er zu Tränen gerührt. Bei der Wahl am 26. Oktober war die anti-islamistische Partei Nidaa Tounès stärkste Kraft geworden. Allerdings ist die Partei auf die Unterstützung anderer Fraktionen im Parlament angewiesen, um eine Regierung zu bilden.

