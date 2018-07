Donezk (AFP) Im Osten der Ukraine haben Regierungstruppen und Rebellen nach Angaben eines Separatistenführers auch für den seit Monaten heftig umkämpften Flughafen von Donezk eine Feuerpause vereinbart. Wie der Separatistenführer Andrej Purgin am Dienstag bekannt gab, soll die Waffenruhe ab dem Abend in Kraft treten. Zuvor hatten die Rebellen erklärt, für die umkämpfte Region Donezk insgesamt sollten am Dienstagnachmittag Verhandlungen über eine breit angelegte Feuerpause starten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.