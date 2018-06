Berlin (dpa) - Ein Auto mit vier 18 bis 20 Jahre alten Insassen ist in Berlin in einen Fluss gestürzt und untergegangen. Der Fahrer, ein 18 Jahre alter Mann, und seine 20 Jahre alte Beifahrerin schweben in Lebensgefahr. Sie wurden laut Polizei im Fahrzeug eingeklemmt und mussten von Tauchern aus der Dahme geborgen werden. Die beiden anderen Insassen, ein 20 Jahre alter Mann und eine 18 Jahre alte Frau, konnten sich selbst befreien. Sie erlitten Unterkühlungen und wurden in eine Klinik gebracht.

