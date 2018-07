New York (AFP) Fast 1,3 Milliarden Smartphones werden in diesem Jahr weltweit verkauft werden. Der Absatz sei um mehr als 26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, teilte das Marktforschungsunternehmen IDC am Montag mit. Solche Steigerungsraten wird es nach Einschätzung der Marktforscher künftig nicht mehr geben. Im kommenden Jahr würden die Verkäufe nur noch um rund zwölf Prozent zunehmen, in den fünf Jahren von 2014 bis 2018 um 9,8 Prozent im Durchschnitt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.