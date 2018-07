Los Angeles (AFP) Nach mehreren Vergewaltigungsvorwürfen hat sich US-Fernsehstar Bill Cosby aus dem Verwaltungsrat der Temple-Universität in seiner Heimatstadt Philadelphia zurückgezogen, dem er 32 Jahre lange angehörte. Er sei immer stolz auf seine Verbindung mit der Uni gewesen, heißt es in einer kurzen Mitteilung des 77-Jährigen, die am Montag auf der Homepage der Hochschule erschien. Das Gremium akzeptierte den Rücktritt und dankte Cosby für sein Engagement.

