Los Angeles (AFP) Die US-Schauspielerin Scarlett Johansson und der französische Journalist Romain Dauriac haben Medienberichten zufolge geheiratet. Das Paar habe sich bereits am 1. Oktober heimlich in Philipsburg im US-Bundesstaat Montana das Ja-Wort gegeben, berichtete das US-Magazin "People" am Montag unter Berufung auf die zuständige Bezirksverwaltung. Die "New York Post" zitierte eine anonyme Quelle mit den Worten, Johansson und Dauriac hätten das Fest geheim halten wollen, damit es eine "private Zeremonie" werde.

