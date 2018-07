Washington (AFP) Nach dem Tod des schwarzen Teenagers Michael Brown in Ferguson hat US-Präsident Barack Obama die Einrichtung einer Task Force angekündigt, die sich um bessere Beziehungen zwischen der Polizei und ihren Gemeinden kümmern soll. Die Arbeitsgruppe solle innerhalb von drei Monaten Vorschläge dazu präsentieren, sagte Obama am Montag (Ortszeit). Er gestand zudem ein, dass frühere Arbeitsgruppen in dieser Frage wenig erfolgreich gewesen seien. Das werde "diesmal anders" sein.

