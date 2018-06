Berlin (dpa) - Verkehrsminister Alexander Dobrindt bemüht sich, die neu entflammte Koalitionsdebatte über die Pkw-Maut zu entschärfen. "Es gibt keine Mehrbelastung für einen deutschen Autofahrer und dabei bleibt's", sagte der Minister vor einer Sitzung der Unionsfraktion im Bundestag. Solange er die Verantwortung dafür trage, bleibe das so, so Dobrindt. Gestern war bekanntgeworden, dass das Bundesfinanzministerium bei eventuellen späteren Anhebungen der Mautsätze keine genau so hohe Entlastung bei der Kfz-Steuer garantieren will.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.