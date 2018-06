Berlin (dpa) - Angesichts einer zukünftig möglichen Zusatzbelastung deutscher Autofahrer übt die Opposition Kritik an der geplanten Pkw-Maut. Die Grünen sehen in dem Vorhaben ein Projekt zum Stopfen künftiger Haushaltslöcher. Die Linkspartei verlangt ein klärendes Wort der Kanzlerin. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter warf der Koalition "Falschmünzerei" vor. Gestern war bekannt geworden, dass das Finanzministerium bei eventuellen späteren Anhebungen der Maut keine genau so hohe Entlastung bei der Kfz-Steuer garantieren will.

