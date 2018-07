Washington (dpa) - US-Präsident Barack Obama will nach Informationen des Senders CNN den früheren Vize-Pentagonchef Ashton Carter zum neuen Verteidigungsminister machen. Wenn nicht noch Unvorhergesehenes geschehe, sei in Kürze mit der Nominierung des 60-Jährigen zu rechnen, hieß es unter Berufung auf Regierungsbeamte. Carter würde im Fall einer Bestätigung durch den Senat Nachfolger von Chuck Hagel, der in der vergangenen Woche seinen Rücktritt erklärt hatte - nach Medienberichten unter dem Druck von Obama.

