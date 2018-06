Kairo (AFP) Der oberste Geistliche der islamischen Al-Ashar-Universität hat die "Barbarei" der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) im Irak und Syrien scharf verurteilt. Die IS-Miliz begehe "barbarische Verbrechen unter dem Mantel dieser heiligen Religion und unter dem Namen 'Islamischer Staat' beim Versuch, ihren falschen Islam zu exportieren", sagte Scheich Ahmed al-Tajeb am Mittwoch bei der Eröffnung einer internationalen Konferenz in Kairo. Dort waren islamische Geistliche aus rund 20 Ländern versammelt, darunter Saudi-Arbaien, der Irsan und Marokko. Die Al-Ashar-Universität ist eine der höchsten Autoritäten des sunnitischen Islam.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.