Brüssel (AFP) Die internationale Koalition gegen die Dschihadistenorganisation Islamischer Staat (IS) stellt sich auf einen langen Kampf gegen die Extremisten ein. Um den IS zu besiegen, seien "wahrscheinlich Jahre" nötig, sagte US-Außenminister John Kerry am Mittwoch nach einem Treffen der Gruppe in Brüssel. Der Iran, der nicht zur Koalition gehört, bestätigte unterdessen US-Angaben nicht, er habe Luftangriffe gegen den IS im Irak geflogen.

