München (AFP) Die Gesamtbetriebsratsvorsitzende von Siemens, Birgit Steinborn, wird neue Vize-Vorsitzende des Siemens-Aufsichtsrats. Sie tritt die Nachfolge von Berthold Huber an, dem ehemaligen IG-Metall-Chef, der seit 2009 den Vize-Vorsitz innehatte, wie Siemens am Mittwoch in München mitteilte. Huber werde nach der Hauptversammlung am 27. Januar seinen Sitz im Aufsichtsrat niederlegen, für ihn rückt den Angaben zufolge Reinhard Hahn nach, Beauftragter der IG Metall für Siemens.

