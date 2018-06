Missoula (AFP) Der Vater des im US-Bundesstaat Montana erschossenen Austauschschülers Diren Dede ist zuversichtlich, dass die Geschworenen den Todesschützen schuldig sprechen. "Ich glaube, die werden richtig entscheiden", sagte Celal Dede der Nachrichtenagentur AFP in einem Interview in Missoula, wo der 30-jährige Markus K. wegen vorsätzlicher Tötung vor Gericht steht. Der Vater und seine Frau Gülcin Dede wollen den Prozess bis zum voraussichtlichen Ende am 20. Dezember vor Ort verfolgen.

