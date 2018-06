Berlin (AFP) Die Schere zwischen hohen und niedrigen Einkommen in Deutschland geht heute deutlich weiter auseinander als vor einigen Jahrzehnten. Das zeigt eine am Mittwoch veröffentlichte Studie von Wissenschaftlern am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin. Die Forscher verglichen dazu das bis zum 40. Lebensjahr erzielte Gesamteinkommen westdeutscher Angestellter der Geburtsjahrgänge 1935 und 1972. Bei den Jüngeren fiel die Ungleichheit demnach doppelt so stark aus wie bei den Älteren.

