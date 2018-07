Paris (AFP) Seit Jahren diskutieren Forscher die Frage, ob es Leben auf dem Mars gibt oder früher gab: Ein kleiner Meteorit vom Mars, der vor drei Jahren auf die Erde prallte, gibt der Diskussion nun neue Nahrung. Denn in Rissen des Gesteins analysierte eine internationale Forschergruppe organische Kohlenstoffverbindungen, die Überreste biologischer Prozesse sein könnten. Dies könne auf früheres Leben auf dem Roten Planeten hindeuten, heißt es in der Studie, die in der Fachzeitschrift "Meteoritics and Planetary Sciences" veröffentlicht wurde.

