Berlin (AFP) Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und die Europäische Kommission haben vor steigenden Gesundheitskosten durch zunehmendes Übergewicht gewarnt. Der Anteil der Übergewichtigen und Fettleibigen habe sich in den vergangenen Jahren in fast allen Mitgliedstaaten der EU erhöht, erklärten sie in ihrem gemeinsamen Bericht "Gesundheit auf einen Blick 2014", wie die OECD am Mittwoch in Berlin mitteilte.

