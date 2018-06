Brüssel (AFP) Die Nato hat den deutschen Vorschlag für einen Krisen-Kommunikationsmechanismus mit Russland gebilligt, damit sich beide Seiten schnell zu auftretenden Spannungen austauschen können. Die Nato-Außenminister hätten die Führung der Allianz am Dienstagabend aufgefordert, "nach Möglichkeiten zu suchen, auf der Ebene der militärischen Experten Kontakte wieder aufzubauen", sagte Steinmeier am Mittwoch in Brüssel. Sie sollten "sicherstellen, dass wir über ein Mindestmaß gegenseitigen Austausches mit Russland verfügen in dieser kritischen Zeit".

