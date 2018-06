Erfurt (AFP) Die Thüringer CDU schickt bei der Wahl des neuen Ministerpräsidenten keinen Kandidaten gegen den Linken-Politiker Bodo Ramelow ins Rennen. Das CDU-Präsidium beschloss am Dienstagabend in Erfurt eine entsprechende Empfehlung an die Fraktion für den ersten Wahlgang, wie die Partei mitteilte. Das Bündnis Rot-Rot-Grün solle beweisen, dass es "eine eigenständige Mehrheit" habe und "dass sie es miteinander ernst meinen", erklärte der Generalsekretär der Thüringer CDU, Mario Voigt, zur Begründung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.