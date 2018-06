Hamburg (AFP) Nach dem Kohlenmonoxid-Austritt in einem Hamburger Mehrfamilienhaus in Hamburg mit drei Toten wollen Experten am Mittwoch die mögliche Unglücksursache eingrenzen. Unfallermittler des Landeskriminalamts und externe Sachverständige würden das Unglückshaus im Laufe des Tages betreten, sagte eine Polizeisprecherin.

