Düsseldorf (SID) - Michael Davies von der Düsseldorfer EG aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ist in der A-Probe positiv auf eine verbotene Dopingsubstanz getestet und vorläufig suspendiert worden. Das gab die Nationale Anti-Doping Agentur (NADA) am Mittwoch bekannt. Bei dem 27 Jahre alten Stürmer sei am 23. November nach dem Spiel gegen die Krefelder Pinguine (0:1) "ein von der Norm abweichendes Analyseergebnis" festgestellt worden.

"Entgegen klarer Absprachen zwischen Klub, medizinischer Abteilung und Spieler, hat sich Michael Davies offenbar nicht an eindeutige ärztliche Anweisungen und NADA-Richtlinien gehalten", sagte DEG-Geschäftsführer Jochen A. Rotthaus.

DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke betrachtete den Fall von zwei Seiten: "Dies ist der erste Fall eines Verstoßes gegen unsere Anti-Doping-Ordnung während der Zeit unserer Zusammenarbeit mit der NADA. Natürlich ist jeder Doping-Fall ein Fall zu viel, aber er zeigt auch, dass unsere Mechanismen zur Bekämpfung des Dopings funktionieren".

Die NADA führt seit 2009 im Auftrag der DEL die Trainingskontrollen und Wettkampfkontrollen durch.