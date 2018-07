London (AFP) Das Vereinigte Königreich will seine gesamten Schulden aus dem Ersten Weltkrieg in Höhe von 1,9 Milliarden Pfund (etwa 2,4 Milliarden Euro) bezahlen. Der britische Finanzminister George Osborne sagte am Mittwoch, dies sei ein Zeichen für die Glaubwürdigkeit der Regierung und ein "guter Deal" für die derzeitigen Steuerzahler. Der Regierung kommen die derzeit sehr niedrigen Zinsen zur Refinanzierung ihrer Schulden zugute.

