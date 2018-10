Neu Delhi (AFP) Geistig behinderte oder psychisch kranke Mädchen und Frauen in Indien werden nach den Worten von Human Rights Watch (HRW) "schlechter behandelt als Tiere". Ihre Verwandten steckten die Betroffenen oftmals in überfüllte und miserabel ausgestattete staatliche Heime, wo sie "gefürchtet, stigmatisiert und verhöhnt" und nicht selten auch sexuell missbraucht würden, kritisierte die internationale Menschenrechtsorganisation am Mittwoch.

