Rom (AFP) Das italienische Parlament hat am Mittwoch endgültig eine umstrittene Reform des Arbeitsmarkts beschlossen. Im Oberhaus stimmten 166 Senatoren bei 112 Gegenstimmen und einer Enthaltung für ein Gesetz, das den Arbeitsmarkt flexibilisieren soll und unter anderem den Kündigungsschutz an die Dauer der Betriebszugehörigkeit knüpft. Das Abgeordnetenhaus hatte der von Gewerkschaftern kritisierten Vorlage bereits in der vergangenen Woche zugestimmt. Regierungschef Matteo Renzi zeigte sich im Kurzbotschaftendienst Twitter erfreut: "Italien wandelt sich wirklich", schrieb er nach der Abstimmung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.