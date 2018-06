Tokio (AFP) Sie haben noch keine Namen und noch kein schwarz-weißes Fell: In einem Zoo in Westjapan sind Panda-Zwillinge geboren worden. Das Geburtsgewicht betrug weniger als 200 Gramm, und die beiden Pandas waren nur 21 und 22 Zentimeter groß, als sie das Licht der Welt erblickten, wie ein Sprecher des Wakayama-Abenteuerparks am Mittwoch verkündete.

