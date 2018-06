Havanna (AFP) Die kolumbianische Regierung und die Farc-Guerilla haben sich auf eine Wiederaufnahme von Friedensverhandlungen in einer Woche geeinigt. Der zwischenzeitlich unterbrochene Verhandlungsprozess werde am 10. Dezember fortgesetzt, erklärten am Mittwoch die sogenannten Garantiestaaten des Friedensprozesses, Kuba und Norwegen, in Havanna. In der kubanischen Hauptstadt war zwei Tage lang über die Wiederaufnahme verhandelt worden; sie soll auch weiter Verhandlungsort bleiben. Die kolumbianische Regierung und die Farc betrachteten der Erklärung zufolge "die Krise als überwunden", die durch die Entführung eines kolumbianischen Generals durch die Rebellen ausgelöst worden war.

